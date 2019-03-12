وزير الصحة يتفقد مرضى الكوليرا بمستشفى السبعين بأمانة العاصمة

[13/مارس/2019]

صنعاء – سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل مرضى الإسهالات المائية والحادة ومنها الكوليرا بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة.

وأستمع من القائمين على المركز إلى شرح عن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز ودوره في معالجة الكوليرا .

واطلع الوزير المتوكل على طبيعة عمل المركز وما يحتويه من تجهيزات طبية لاستقبال الحالات المرضية ومستوى الخدمات الطبية التي يقدمها بدء من استقبال حالات الإسهال وإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة بهدف فرز الحالات المصابة بالكوليرا ومباشرة علاجها بشكل فوري.

وجدد وزير الصحة التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي ، لرفع مستوى الجاهزية وخاصة في حالة الطوارئ وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشارالمرض .

وشدد على ضرورة التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي حول كيفية الوقاية من الأمراض.

رافقه خلال الزيارة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور .

سبأ