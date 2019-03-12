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  اقتصاد
200 مليون فرصة عمل يخلقها الاقتصاد الرقمي في الصين
[13/مارس/2019]
بكين – سبأ:

قال معهد بحوث الاقتصاد الرقمي في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان الاقتصاد الرقمي الصيني لديه القدرة على توفير أكثر من 200 مليون وظيفة بحلول عام 2020.

ونقلت وكالة الانباء الصينية"شينخوا" عن مدير المعهد سون كه قوله ان "تطور الاقتصاد الرقمي لا يرفع مستوى فرص العمل فحسب بل يوفر أيضا فرص عمل جديدة" والتحول الرقمي للصناعات التقليدية أصبح قناة مهمة لخلق وظائف جديدة.

وأظهرت إحصائيات الأكاديمية أن 54ر50 مليون عامل يعملون في التحول الرقمي للصناعة الثانوية في عام 2017، وهو ما يمثل فقط 4ر22 بالمئة من إجمالي العمالة في الصناعة الثانوية.واقترح سون على الصين أن تعزز نموذجًا جديدًا للاقتصاد الرقمي، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لخلق المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الدعم السياسي للعاملين في الاقتصاد الرقمي.

سبأ
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