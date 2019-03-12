امرأة تفجر عبوة ناسفة تودي بحياتها وحياة طفلها في أندونيسيا

جاكرتا - سبأ :

[13/مارس/2019]

أودت امرأة اندونيسية بحياتها وحياة طفلها بعد أن فجرت عبوة ناسفة خلال عملية مداهمة لمنزلها في إقليم سومطرة الشمالية .

وبحسب وكالة أنباء / دبا / الألمانية قال الناطق باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو إن الشرطة طوقت المنزل في بلدة / سيبلوجا / أمس بعد أن اعتقلت رجلًا يعتقد أنه زوج المرأة. وتم الكشف عن اسم الرجل ويُدعى حسين ويلقب بـ "أبو حمزة".

وأضاف أن انفجارًا يعتقد أن المرأة تسببت فيه أدى إلى إصابة رجل شرطة أثناء محاولته دخول المنزل مضيفًا أن المعلومات التي تلقيناها تفيد بأن المرأة والطفل لقيا حتفهما .

سبأ