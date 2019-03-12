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موظفو مستشفى الكويت الجامعي يدينون جريمة العدوان بكشر في حجة
[13/مارس/2019] صنعاء - سبأ:


نفذ موظفو وكوادر مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء وقفة احتجاجية تنديدا بالجريمة البشعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي في مديرية كشر بمحافظة حجة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال .


 وأكد بيان صادر عن الوقفة التي شارك فيها مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني أن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة جرائم ومجازر العدوان بحق أبناء الشعب اليمني أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا عن اتخاذ أي موقف صارم تجاه مرتكبي تلك الجرائم . 


وأشار البيان  إلى أن الأمم المتحدة بصمتها وخنوعها شريك في ارتكاب المجازر بحق اليمن أرضاً وإنساناً.. معتبراً هذه المجزرة وغيرها من الجرائم التي تستهدف الأطفال والنساء جرائم حرب لن تسقط بالتقادم .


وطالب البيان الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف العدوان ورفع الحصار.. داعياً  أحرار العالم إلى مناصرة مظلومية الشعب اليمني الذي يتعرض لجرائم إبادة يندى له جبين الإنسانية .


وأشار البيان إلى صمود الكادر الصحي بالمستشفى واستمرارهم في أداء أعمالهم وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.


وفي الوقفة أشار مدير مستشفى الكويت الجامعي الدكتور أمين الجنيد إلى أن جريمة العدوان بحق الأطفال والنساء بمديرية كشر تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه تحالف العدوان وعجزه عن تحقيق أي انتصار في جبهات العزة والكرامة .

ولفت إلى أن العدوان تسبب على مدى أربعة أعوام في استهداف البنية التحتية بما فيها القطاع الصحي ما أدى إلى تدهور الخدمات الصحية وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية .. مؤكدا استمرار الكادر الصحي بالمستشفى في أداء مهامه في تقديم الخدمات للمواطنين .



سبأ
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