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نيوزيلندا تمنع طائرات بوينغ 737 ماكس من استخدام مجالها الجوي
[13/مارس/2019]

ويلينغتون – سبأٌ:

قالت هيئة الطيران المدني في نيوزيلندا انها منعت طائرات بوينغ 737 ماكس من استخدام مجالها الجوي بعد تحطم طائرة الإثيوبية.

وذكرت الهيئة أنّها تفرض تعليقا مؤقتا لهذا الطراز من الطائرات بعد مشاورات مع هيئات مختصة أخرى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الهيئة في بيان إن تقييمها "اخذ في الاعتبار مستوى الغموض بشأن سبب حادث الخطوط الجوية الاثيوبية بالإضافة لمراجعتها تصميم الطائرة".

وكانت سقطت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية وقتل الركاب ال 157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وفي سياق متصل أكدت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية الثلاثاء أنّ "لا أساس" لوقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس بعد تحطم طائرة من هذا الطراز للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا ومقتل 157 كانوا على متنها.

وقال رئيس إدارة الطيران الفدرالية الأميركية دانيل ايلويل في بيان "حتى الآن، لا تُظهر مراجعتنا أي مشاكل في الأداء ولا توفر أي أساس لطلب وقف استخدام الطائرة".

سبأ
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