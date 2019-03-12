مانشستر سيتي يفوز على شالكه في دوري الأبطال بنتيجة كبيرة

مانشستر – سبأ:



فاز مانشستر سيتي على ضيفه شالكه الذي ظهر مستسلمًا بسباعية دون رد ليكمل فوزًا بنتيجة 10 / 2 في مجموع المباراتين ويصبح ثالث فريق إنجليزي يتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد 35 دقيقة أولى هادئة افتتح سيرجيو أغويرو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء نفذها بسهولة وأحرج بها حارس المنافس.

وضاعف أغويرو الغلة بعدها بثلاث دقائق بينما جعل ليروي ساني النتيجة 3 / صفر قبل الاستراحة.

وهز رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا الشباك في الشوط الثاني بينما سجل فيل فودن أول أهدافه الأوروبية قبل أن يكمل غابرييل جيسوس السباعية.



وانضم سيتي إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في دور الثمانية بينما سيلعب ليفربول مع بايرن ميونيخ الليلة.

[13/مارس/2019]سبأ