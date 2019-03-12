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  عربي ودولي
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخططان لجلسة فريق العمل حول كوريا الشمالية
[13/مارس/2019]

سول – سبأ:

يتوجه ري دونغ يول المدير العام لمكتب نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية التابع لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة اليوم لحضور اجتماع "فريق عمل" حول كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة (يونهاب) للأنباء الكورية عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية القول أن المسؤول الكوري الجنوبي سيعقد اجتماعا مع أليكس وونغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون كوريا الشمالية وأنه سوف ينضم إلى الاجتماع العديد من المسؤولين الآخرين من الجانبين الذين يتولون شؤون كوريا الشمالية في أول جلسة عمل وجها لوجه منذ قمة هانوي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أواخر الشهر الماضي.

وتتضمن أهم بنود جدول الأعمال مناقشة عملية نزع السلاح النووي ومتابعة سول لإعفاء لم شمل العائلات المشتتة بين الكوريتين .

ومن المتوقع أن يتطرق الجانبان إلى دفع سول للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين كاستئناف مجمع كيسونغ الصناعي وبرنامج السياحة الى جبل كومكانغ.

سبأ
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