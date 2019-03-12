الاتحاد الاوروبي يأسف لنتيجة تصويت البرلمان البريطاني

[13/مارس/2019]

بروكسل – سبأ:



عبر الناطق باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن اسف الاتحاد لنتيجة تصويت البرلمان البريطاني.



وقال الناطق ان رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد زاد بشكل كبير من خطر الخروج بدون اتفاق.



واضاف "ان الاتحاد الأوروبي فعل كل ما يمكن للتوصل لاتفاق ومن الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك".



واوضح المتحدث انه إذا قدمت المملكة المتحدة طلبا منطقيا للتمديد فإن دول الاتحاد السبع والعشرين ستدرس ذلك وتقرره بالإجماع.

سبأ