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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 10:35:45ص
مقتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية
قتل وجرح أكثر من 127 من الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلال كسر زحوفات لهم بمختلف الجبهات , وقصفت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم وتحصيناتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
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مقتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية
[13/مارس/2019]

محافظات - سبأ:


قتل وجرح أكثر من 127 من الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلال كسر زحوفات لهم بمختلف الجبهات , وقصفت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم وتحصيناتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الجيش واللجان الشعبية كسروا زحوفات للجيش السعودي نتج عنها مصرع وجرح  أكثر من 127 منهم  وتدمير أربع مدرعات وأربع  آليات تابعة لهم  قبالة منفذ علب بقطاع عسير .


 وفي جيزان تم  كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس استمر لساعات، وتم تنفيذ عدد من الكمائن على تجمعات لهم  بالمنطقة نفسها وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .


  وأشار المصدر الى أن المدفعية دكت تجمعات الجنود السعوديين في موقع الضبعة بنجران محققة إصابات مباشرة , فيما تم تدمير ست  آليات عسكرية  لهم في صحراء الأجاشر قبالة نجران ومصرح وجرح من عليها .


 وأكد المصدر ان القوة الصاروخية أطلقت  صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 P على تجمع للمرتزقة غرب حيران بمحافظة حجة مخلفاً قتلى وجرحى في صفوفهم , كما تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للغزاة والمرتزقة بالمنطقة نفسها .


  ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان  الشعبية افشلوا محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة الضباب بمحافظة تعز .


 وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي  تجمعات المرتزقة  في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف , محققاً إصابات مباشرة.



سبأ
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