استمرار خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف محافظة صعدة

[13/مارس/2019]

محافظات – سبأ:

استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف محافظة صعدة بالقصف الصاروخي والمدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد طفلة برشاشات الغزاة والمرتزقة غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، مبيناً أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بـ 20 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الفازة بالمديرية .

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة من مدينة الدريهمي كما قصفت بـ 32 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة المنازل والممتلكات في المدينة ما أدى إلى احتراق منزل مواطن.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بـ 10 قذائف مدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الشجن بالمديرية وسط تحليق لطيران العدوان التجسسي فوق أجواء المديرية.

كما حلقت طائرات العدوان الحربية والتجسسية في أجواء المديريات الجنوبية بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، وشن طيران العدوان غارة على منطقة الحجلة بالمديرية ، وغارة أخرى على مديرية باقم.

وأفاد المصدر أن الطيران شن 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية كتاف.

سبأ