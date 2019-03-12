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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 10:35:45ص
مقتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية
قتل وجرح أكثر من 127 من الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلال كسر زحوفات لهم بمختلف الجبهات , وقصفت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم وتحصيناتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
الخارجية السورية : تصريحات غراهام حول الجولان المحتل دليل على انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي
قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي حول الجولان العربي السوري المحتل والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
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  رياضة
دوري أبطال أوروبا : يوفنتوس الى دور الثمانية على حساب أتلتيكو مدريد
[13/مارس/2019]
لندن - سبأ:

خطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته في ذهاب دور ال16 بنتيجة (2-0)، إلى فوز في مباراة الإياب بنتيجة (3-0).

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أهداف يوفنتوس الثلاثة في الدقائق برأسيتين في الدقائق 27 و48، بينما سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 86.
تمكن يوفنتوس بالدقيقة 27 من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية متقنة من بيرنارديسكي من الناحية اليسرى إلى أقصى اليمين، لتجد رونالدو الذي أسكن الكرة الشباك برأسية في المرمى.
وعاد الدون ليسجل الهدف الثاني ليوفنتوس بالدقيقة 48، بعد عرضية من الجهة اليمنى، أسكنها رونالدو بالرأس على نفس طريقة الهدف الأول.
وحصل بيرنارديسكي على ركلة جزاء في الدقيقة 84، بعد دفع من أنخيل كوريا، حولها البرتغالي رونالدو في المرمى، ليسجل ثالث أهدافه الشخصية وثالث أهداف اليوفي بالدقيقة 86، ليمنح البيانكونيري بطاقة التأهل لربع نهائي الأبطال.

سبأ
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