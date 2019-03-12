دوري أبطال أوروبا : يوفنتوس الى دور الثمانية على حساب أتلتيكو مدريد

لندن - سبأ:



خطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته في ذهاب دور ال16 بنتيجة (2-0)، إلى فوز في مباراة الإياب بنتيجة (3-0).

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أهداف يوفنتوس الثلاثة في الدقائق برأسيتين في الدقائق 27 و48، بينما سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 86.

تمكن يوفنتوس بالدقيقة 27 من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية متقنة من بيرنارديسكي من الناحية اليسرى إلى أقصى اليمين، لتجد رونالدو الذي أسكن الكرة الشباك برأسية في المرمى.

وعاد الدون ليسجل الهدف الثاني ليوفنتوس بالدقيقة 48، بعد عرضية من الجهة اليمنى، أسكنها رونالدو بالرأس على نفس طريقة الهدف الأول.

وحصل بيرنارديسكي على ركلة جزاء في الدقيقة 84، بعد دفع من أنخيل كوريا، حولها البرتغالي رونالدو في المرمى، ليسجل ثالث أهدافه الشخصية وثالث أهداف اليوفي بالدقيقة 86، ليمنح البيانكونيري بطاقة التأهل لربع نهائي الأبطال.

[13/مارس/2019]سبأ