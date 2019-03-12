السلطة المحلية بذمار تدين جريمة العدوان في حجة [12/مارس/2019] ذمار - سبأ :

أدانت قيادة المحافظة والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي بذمار، الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في مديرية كشر بمحافظة حجة والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وجريحا من النساء والأطفال.



واعتبرت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الجريمة امتدادا لجرائم الحرب المتواصلة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني منذ أربعة أعوام.



وأشارت إلى أن هذه الجريمة وسابقاتها من المجازر البربرية تؤكد دموية هذا العدوان وإمعانه في استهداف المدنيين وسفك الدم اليمني.. لافتة إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الإبادة التي سيحاسب عليها تحالف العدوان عاجلا أو آجلا كونها جرائم حرب لاتسقط بالتقادم.



وجددت قيادة محافظة ذمار المطالبة بتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمن أرضا وإنسانا.

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