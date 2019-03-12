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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 12:07:56ص
اللجنة العليا للانتخابات تدعو الناخبين بالدوائر الشاغرة التوجه السبت 13 إبريل القادم لانتخاب ممثليهم
دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.
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قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي حول الجولان العربي السوري المحتل والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة
تركيا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي لأول مرة منذ عقد
انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا بذلك أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن.
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
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السلطة المحلية بذمار تدين جريمة العدوان في حجة
[12/مارس/2019] ذمار - سبأ :
 أدانت قيادة المحافظة والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي بذمار، الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في مديرية كشر بمحافظة حجة والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وجريحا من النساء والأطفال.

واعتبرت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الجريمة امتدادا لجرائم الحرب المتواصلة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني منذ أربعة أعوام.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة وسابقاتها من المجازر البربرية تؤكد دموية هذا العدوان وإمعانه في استهداف المدنيين وسفك الدم اليمني.. لافتة إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الإبادة التي سيحاسب عليها تحالف العدوان عاجلا أو آجلا كونها جرائم حرب لاتسقط بالتقادم.

وجددت قيادة محافظة ذمار المطالبة بتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمن أرضا وإنسانا.
سبـأ
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