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تدشين الحملة الوطنية للحفاظ على الآثار والتراث الثقافي بمدارس أمانة العاصمة (مكتمل)
[12/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

دشنت اليوم في مدرسة معين بمنطقة الصافية المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للحفاظ على الآثار والتراث الثقافي والسياحي الخاصة بطلاب مدارس أمانة العاصمة التي تنظمها منظمة محبي الآثار والتراث الثقافي.

وفي تدشين الحملة التي تنظم بالتعاون مع مجلس الترويج السياحي والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وصندوق التراث والتنمية وشركة يمن موبايل وبنك اليمن والكويت ومجموعة الكبوس وتستمر حتى 15 أبريل المقبل، بحضور القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي، أكد وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أهمية الحملة في توعية الأجيال بضرورة الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي الذي يزخر به اليمن.

وأشاد بجهود المجتمع في الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية والهوية الحضارية لليمنيين.. لافتا إلى ما تعرض له التراث الثقافي والمواقع والمعالم الأثرية والمكتبات والمتاحف من تدمير متعمد من قبل العدوان لطمس الحضارة اليمنية التي تشكل أهمية كبيرة في التاريخ الإنساني.

وحث الوزير الشامي وسائل الإعلام الرسمية على الإسهام الفاعل في إنجاح مثل هذه الجهود والفعاليات التوعوية والثقافية الهادفة للمحافظة على تراث وحضارة الشعب اليمني.

فيما أشارت نائب وزير الثقافة هدى أبلان، إلى أهمية التفاعل مع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالحفاظ على هذا الموروث الذي يتفرد به اليمن عن سائر دول العالم والذي يعكس حضارة وتاريخ الشعب اليمني.

بدوره أشار مستشار أمين العاصمة علي الأسدي إلى أهمية التنسيق والشراكة مع السلطة المحلية في الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية كون ذلك مسؤولية الجميع.. لافتا إلى الاستعداد لمشاركة طلبة المدارس لتنفيذ حملة نظافة شاملة لمدينة صنعاء القديمة والمعالم الأثرية والتاريخية داخلها.

من جانبه أعرب رجل الأعمال هاشم الكبوس عن استعداد مجموعة الكبوس للمشاركة في هذه الحملة باعتبارها مبادرة مجتمعية مهمة.

تخلل التدشين الذي حضره عدد من وكلاء وزارة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية محمد فارس ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف مهند السياني ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون أحمد راصع وعدد من مدراء العموم بوزارة الثقافة وعدد من المهتمين، فقرات تراثية متنوعة.

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