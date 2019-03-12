محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الأداء الخدمي في ضوران بذمار ذمار - سبأ :





ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية ضوران بذمار اليوم، جهود تعزيز الأداء الخدمي والأمن والتحشيد ورفد الجبهات.





وتطرق الاجتماع، إلى آليات تحصيل الموارد وسبل تنميتها، وأهمية استمرار المتابعة لإنزال المخططات العمرانية، والتحضير لتنفيذ حملة إزالة المخالفات في الشارع العام بمدينة ضوران.



وفي الاجتماع بحضور أمين محلي المديرية علي البراشي.. أكد مدير المديرية نبيل سعد الزيادي أهمية تفعيل الأداء وتعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية للارتقاء بالخدمات وتنمية الموارد.. لافتا إلى ضرورة سرعة تنفيذ الحصر الشامل لكافة الأوعية الإيرادية وتحسين وضبط آليات تحصيلها.



وحث الزيادي على تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.. داعيا الجميع إلى الاسهام الفاعل في تعزيز وحدة الصف وجهود التعبئة والتحشيد ورفد الجبهات.

سبـأ [12/مارس/2019]سبـأ