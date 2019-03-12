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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 12:07:56ص
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دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.
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قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي حول الجولان العربي السوري المحتل والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة
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انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا بذلك أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن.
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قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
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  رياضة
تواصل منافسات بطولة الثريا للتنس في فٸة الزوجي بصنعاء
[12/مارس/2019] صنعاء - سبأ :

 تتواصل بصنعاء منافسات بطولة الثريا للتنس في فٸة الزوجي، ينظمها اتحاد التنس والاسكواش .

يشارک في البطولة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة موزعين على ست فئات عمرية هي البراعم والناشئين، الشباب، الرواد، المعاقين حركيا رجال وسيدات .

وتأهل إلى الدور النهائي في فئتي البراعم والناشئين خليل سلام ونزار سلام على حساب أنس عقيل ورشيد محمد وياسين الدبعي ومحمد جبران على حساب يوسف الكباري وأمين نبيل.

وفي فٸة الشباب صعد للدور النهائي سلطان المسمري وإبراهيم الفضيل بتغلبهما علی أحمد عبادل وخليل عبده كما تأهل اللاعبان بلال الحريبي والحسن حبيب على حساب منيع المقالح وسامي الورد.

وفي منافسات الرود بلغ الدور النهائي محمد الصرمي ومحمد هبه على حساب عبد الملك سريح وبلال العنسي، كما تأهل وليد الفسيل وصلاح العامري على حساب يحيى شبيل وكمال الكبسي.
وستتواصل غدا منافسات البطولة في فئة المعاقين حركيا للرجال والسيدات.

سبـأ
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