رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل منافسات بطولة الثريا للتنس في فٸة الزوجي بصنعاء



تتواصل بصنعاء منافسات بطولة الثريا للتنس في فٸة الزوجي، ينظمها اتحاد التنس والاسكواش .



يشارک في البطولة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة موزعين على ست فئات عمرية هي البراعم والناشئين، الشباب، الرواد، المعاقين حركيا رجال وسيدات .



وتأهل إلى الدور النهائي في فئتي البراعم والناشئين خليل سلام ونزار سلام على حساب أنس عقيل ورشيد محمد وياسين الدبعي ومحمد جبران على حساب يوسف الكباري وأمين نبيل.



وفي فٸة الشباب صعد للدور النهائي سلطان المسمري وإبراهيم الفضيل بتغلبهما علی أحمد عبادل وخليل عبده كما تأهل اللاعبان بلال الحريبي والحسن حبيب على حساب منيع المقالح وسامي الورد.



وفي منافسات الرود بلغ الدور النهائي محمد الصرمي ومحمد هبه على حساب عبد الملك سريح وبلال العنسي، كما تأهل وليد الفسيل وصلاح العامري على حساب يحيى شبيل وكمال الكبسي.

وستتواصل غدا منافسات البطولة في فئة المعاقين حركيا للرجال والسيدات.

سبـأ [12/مارس/2019] صنعاء - سبأ :سبـأ