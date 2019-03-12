محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجبهة الثقافية : جريمة العدوان في حجة إدانة مزدوجة للعالم والقتلة صنعاء - سبأ :

قالت الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان وآثاره ، إن جريمة قوى العدوان بحق النساء والأطفال في مديرية كشر بمحافظة حجة إدانة مزدوجة للعالم على نفاقه وصمته وللقتلة على تعمدهم استهداف النساء والأطفال.



وأضافت الجبهة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " على وقع احتفالات المنظومة الحقوقية الدولية بيوم المرأة العالمي، أقدمت قوى العدوان على اليمن، بإضافة جريمة وحشية متعمدة بحق النساء اليمنيات في منطقة كشر لتحصد قرابة 43 ضحية بين قتلى وجرحى، جلهم من الأطفال والنساء".



وأكد البيان أن صور الضحايا والأشلاء والدماء، أدلة تسقط كل أقنعة العدوان، ونفاق العالم، وتفضح بجلاء قبح المشاركين في إسقاط المزيد من الضحايا الأبرياء.



واستطرد " كما تنبئ وجوه الجرحى من الأطفال والنساء وأوجاعهم كيف تدوس آلة الحقوق الزائفة على كل حق، وكيف تتنكر لمبادئ الإنسانية، ولقيمها؛ حيث تغدو حقوقا زائفة، وإنسانية مدعاة، ومادام الدم اليمني يسكب دون رحمة أو حتى اعتراض، فإن منظومة الحقوق الدولية في حالة انكشاف مخز، يعلن عن انتقائيتها، وزيفها، وتعاميها عن حق الضحية، حين يكون القاتل ملطخا بالدم، ولكن بين يديه نفط وبنكنوت".



وأشار البيان إلى أن اﻹدانة وحدها لا تكفي، ولا تنصف.. وقال" ولهذا سنتجاوزها إلى حيث يكون ميدان إعادة الاعتبار للضحايا، إلى الجبهات حيث رجال الرجال يفتدون كل النساء، ويصدون كل القتلة؛ هنالك ينبغي أن نتوجه تأييداً، ودعماً مادياً ومعنوياً؛ حتى تتوقف آلة القتل الوحشية المرسلة من قوى العدوان، وتنتصر قيم الحياة، والعدالة، وترسى الحقوق على مبدأ العدل لا النفط".

سبـأ [12/مارس/2019]سبـأ