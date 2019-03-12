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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 12:07:56ص
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دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.
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قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
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قيادة محافظة صنعاء تدين مجزرة العدوان بمديرية كشر بحجة
[12/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

أدانت قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي في مديرية كشر بمحافظة حجة، وراح ضحيتها 40 شهيداً وجريحاً بينهم أطفال ونساء.

واعتبرت قيادة المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المجزرة المروعة شاهد عيان على افتقار تحالف العدوان إلى الحد الأدنى من الأخلاقيات وعدم الالتزام بالاتفاقات ولا تجيد الا قتل النساء والأطفال والابرياء.

وأكد البيان أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي يندي لها الجبين لن تثني أبناء اليمن من مواصلة الصمود والتصدي بحزم وبكافة الإمكانات المتاحة للعدوان الهمجي البربري.

واستنكر البيان  الصمت المخزي والمعيب للمجتمع الدولي. . مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بصمتها وخنوعها شريك في إرتكاب المجازر بحق اليمن أرضا وانسانا.

ودعا البيان كافة القبائل اليمنية لإعلان النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.. لافتا إلى أن مجازر العدوان لن يوقفوا إلا  المزيد من الانتصارات في ميادين الصمود.

كما دعا الشعوب العربية والحرة التي تشارك حكوماتها في العدوان على اليمن الضغط على حكوماتها بوقف العدوان.. داعيا إلى سرعة فتح تحقيق بهذه الجريمة وكافة المجازر لينال مرتكبوها الجزاء.



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