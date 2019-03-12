تركيا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي لأول مرة منذ عقد [12/مارس/2019] انقرة - سبأ:

انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا بذلك أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن.



وفاقت وتيرة انكماش الاقتصاد في الربع الأخير على أساس سنوي متوسط التوقعات، التي أشارت إلى 2.7%، ما يعني أن أزمة العملة التركية في العام الماضي دفعت الاقتصاد التركي نحو الركود.



ونقلت وكالة "رويترز" عن بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الاقتصاد على مستوى العام 2018 ككل نما بنسبة 2.6 بالمئة، وهو أيضا أضعف أداء منذ 2009.



وكانت تركيا، قد حققت نموا فاق السبعة بالمئة في 2017. غير أنها تضررت العام الماضي جراء هبوط قيمة الليرة بنسبة 30 بالمئة بسبب مخاوف متعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي التركي.



وفي سوق العملات، تراجعت الليرة التركية بنحو طفيف بعد صدور البيانات، حيث بلغت 5.4379 ليرة تركية للدولار، بانخفاض نسبته 0.03%، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

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