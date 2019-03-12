محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال تدين جريمة العدوان في كشر صنعاء - سبأ :

أدانت اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في اليمن بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان في مديرية كشر بمحافظة حجة، وراح ضحيتها 43 شهيداً وجريحاً، جلهم من الأطفال والنساء.



وأكد البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه المجزرة البشعة التي تضاف إلى سلسلة المجازر وجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها العدوان، تتنافى مع كافة القيم والأخلاق والأعراف، وبالمخالفة الصريحة لنصوص القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية .



واستغرب البيان استمرار الصمت الدولي والعربي المريب أمام ما يمارسه العدوان بحق أطفال ونساء اليمن.



وطالب البيان باسم أطفال اليمن، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسئوليتهم الحقوقية والإنسانية إزاء هذه المجازر البشعة وسرعة إصدار قرار ملزم لإيقاف العدوان الوحشي على الشعب اليمني ومقاضاة كل من شارك في الجرائم بحق الأطفال والمواطنين الأبرياء.



ودعا البيان لمنظمات الحقوقية الدولية ورعاة السلام في العالم إلى تحمل مسئوليتهم تجاه ما يجرى من تدميرٍ وإبادةٍ جماعيةٍ وجرائم حرب لم يسبق لها مثيل وكشفها للعالم أجمع والوقوف إلى جانب الشعب اليمني.





سبـأ [12/مارس/2019]سبـأ