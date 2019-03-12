توقيع 22 اتفاقا في مجال الصناعة والتجارة بين طهران وبغداد [12/مارس/2019] بغداد - سبأ:

وقع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني مع وزيري الصناعة والتجارة العراقيان أمس الاثنين 22 اتفاقا في مجال الصناعة والتجارة.



وتعتبر هذه الاتفاقات في مختلف المجالات التجارية والصناعية، خطوة هامة ومؤثرة في وتيرة زيادة التعاون الثنائي وتنمية التجارة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.



وأعلن الوزير الايراني على هامش المحادثات مع الجانب العراقي، أن طهران تطمح لإيصال حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار سنويا، مؤكدا على استعداد إيران لوضع خبراتها تحت تصرف العراق في قطاع تنمية وتحديث الصناعات.

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