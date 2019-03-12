مناقشة الترتيبات النهائية لإحياء ذكری الصمود بمدينة المحويت [12/مارس/2019] المحويت - سبأ :

ناقش لقاء موسع بمدينة المحويت اليوم الترتيبات النهائية لإحياء الذكری الرابعة من الصمود في وجه العدوان.



وأكد اللقاء على أهمية الإعداد الجيد للفعاليات والمشاركة الواسعة فيها لإيصال رسائل الصمود للمجتمع الدولي والمطالبة بتغيير موقفه إزاء مظلومية الشعب اليمني ووقف الجرائم التي يتعرض لها منذ اربعة أعوام .



وفي اللقاء الذي حضره مشائخ وعقال مدينة المحويت أكد المشاركون أن احياء هذه الذكری تعزز حالة الاصطفاف والصمود في خندق الدفاع عن امن واستقرار اليمن والتلاحم لمواجهة قوی العدوان ومرتزقتها.



وشددت كلمات اللقاء على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإقامة فعاليات جماهيرية تعكس الصمود الشعبي لأبناء مدينة المحويت ودورهم في التصدي لمخططات العدوان ودعم الجبهات.



ودعا مدير مدينة المحويت ابراهيم عبدالحميد ومشرف المدينة بندر السقاف إلی استغلال فعاليات المناسبة في تفعيل التحشيد ودعم الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة و الكرامة ورفدهم بالمال و الرجال حتى يتحقق النصر .

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