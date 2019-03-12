فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال [12/مارس/2019] برشلونة - سبأ:

قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.



فالفيردي قال إن فريقه يحتاج إلى الحذر بشكل أكبر بعد مشاهد ريال مدريد يخسر 4-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام، رغم فوزه ذهابا بينما انهار سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد.



وتابع فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن "خروج فرق مثل ريال مدريد وسان جيرمان من البطولة جرس إنذار ويتعين الحذر في مباراة الغد. يجب عدم التقليل من خطورة ليون".



وتابع "لديهم أسلحتهم خاصة الهجومية حيث يملكون مهاجمين في غاية السرعة وسيحاول الفريق الفرنسي استغلال ذلك. يكون ليون صاحب المبادرة دوما في المباريات وهم يعلمون جيدا مدى أهمية الهدف خارج الأرض".



وكالنت مباراة الذهاب في ليون قد انتهت بالتعادل السلبي ويتعين على برشلونة الفوز في ملعب نو كامب إذا أراد التأهل لدور الثمانية الذي خرج منه منذ فوزه باللقب لآخر مرة في 2015.

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