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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 12:07:56ص
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مديرية كمران تدشن فعاليات الصمود في وجه العدوان
[12/مارس/2019]
الحديدة - سبأ :
 نظمت بمديرية كمران بمحافظة الحديدة  وقفة قبلية مسلحة حاشدة تدشينا لفعاليات 4 أعوام من الصمود في وجه العدوان .

وأدان المشاركون في الوقفة ما أقدم عليه العدوان السعودي الامريكي  بحق الأبرياء المدنيين من نساء واطفال في منطقة طلان مديرية كشر ، والتي راح ضحيتها  العشرات من الشهداء والجرحى معظمهم من الاطفال والنساء .

واشاروا إلى ان هذه الجريمة البشعة تضم إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها العدوان خلال اربعة اعوام في اليمن ،  مؤكدين أنها لن تسقط بالتقادم وانه  لابد من ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها .

 ووصف البيان  الصادر عن الوقفة  صمت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالمخزي والمعيب ، معتبر ذلك وصمه عار في جبين الإنسانية.

 وأعلن البيان مواصلة أبناء المديرية الصمود في وجه العدوان، ورفد الجبهات بالمال والرجال ، والإستمرار في  الحشد والتصعيد حتى تحقيق النصر .

وبارك ابناء مديرية كمران الأدوار البطولية لرجال الأمن في وأد الفتنة التي خطط لها العدوان ومرتزقته في مديرية كشر بمحافظة حجة،  وتآمين منطقة حجور من العملاء والخونة المرتزقة ، وبسط الأمن والإسنقرار.

وأكدوا  مشاركتهم في إحياء الفعالية المركزية التي ستقام في مدينة الحديدة في ال26 من مارس الجاري.

كما باركوا إنتصارات رجال الجيش واللجان في كل ميادين الشرف والبطولات .

سبـأ
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