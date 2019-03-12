محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مديرية كمران تدشن فعاليات الصمود في وجه العدوان الحديدة - سبأ :

نظمت بمديرية كمران بمحافظة الحديدة وقفة قبلية مسلحة حاشدة تدشينا لفعاليات 4 أعوام من الصمود في وجه العدوان .



وأدان المشاركون في الوقفة ما أقدم عليه العدوان السعودي الامريكي بحق الأبرياء المدنيين من نساء واطفال في منطقة طلان مديرية كشر ، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى معظمهم من الاطفال والنساء .



واشاروا إلى ان هذه الجريمة البشعة تضم إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها العدوان خلال اربعة اعوام في اليمن ، مؤكدين أنها لن تسقط بالتقادم وانه لابد من ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها .



ووصف البيان الصادر عن الوقفة صمت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالمخزي والمعيب ، معتبر ذلك وصمه عار في جبين الإنسانية.



وأعلن البيان مواصلة أبناء المديرية الصمود في وجه العدوان، ورفد الجبهات بالمال والرجال ، والإستمرار في الحشد والتصعيد حتى تحقيق النصر .



وبارك ابناء مديرية كمران الأدوار البطولية لرجال الأمن في وأد الفتنة التي خطط لها العدوان ومرتزقته في مديرية كشر بمحافظة حجة، وتآمين منطقة حجور من العملاء والخونة المرتزقة ، وبسط الأمن والإسنقرار.



وأكدوا مشاركتهم في إحياء الفعالية المركزية التي ستقام في مدينة الحديدة في ال26 من مارس الجاري.



كما باركوا إنتصارات رجال الجيش واللجان في كل ميادين الشرف والبطولات .

سبـأ [12/مارس/2019]سبـأ