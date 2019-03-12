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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 12:07:56ص
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اللجنة العليا للانتخابات تدعو المنظمات والسفارات والأحزاب للرقابة على انتخابات ملء المقاعد الشاغرة
[12/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :
 دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المنظمات والهيئات الدولية وممثلي السفارات والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية إلى المشاركة في الاطلاع والرقابة على انتخابات ملء المقاعد النيابية الشاغرة للعام 2019م.

وأكدت اللجنة في إعلان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الترحيب بالراغبين من تلك الجهات في الاطلاع والرقابة على سير مرحلة انتخابات ملء المقاعد النيابية الشاغرة للعام 2019م.

فيما يلي نص الإعلان:

انطلاقا من حرص اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الدائم على العمل وفقا للقانون وممارسة مهامها واختصاصاتها بكل شفافية، وإيمانا منها بمبدأ الشراكة والتعاون بينها وبين الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الديمقراطي وبالعملية الانتخابية في بلادنا.

وتطبيقا لنص المادة (142) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001 وتعديلاته بشأن مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالديمقراطية والانتخابات ووسائل الإعلام المختلفة في الاطلاع والرقابة على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء.

فإن اللجنة العليا تؤكد ترحيبها بالراغبين من تلك الجهات في الاطلاع والرقابة على سير مرحلة انتخابات ملء المقاعد النيابية الشاغرة للعام 2019م وكذا الراغبين في المشاركة من ممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة ومن المنظمات والهيئات الدولية العاملة في بلادنا وفقا للشروط الواردة في دليل المشاركة في الاطلاع على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء بشأن تقديم الطلبات وهي على النحو التالي:

أولا: منظمات المجتمع المدني:

تقديم طلبات إلى قطاع شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني محددا فيه التالي:

1-   اسم الجهة الراغبة في المشاركة.

2-  أسماء الأشخاص الذين سيقومون بهذه المهمة.

3-   تحديد مواقع المشاركة على مستوى الدائرة والمركز الانتخابي بممثل وممثلة للحزب أو التنظيم السياسي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الديمقراطي والانتخابات.

مع إرفاق المتطلبات التالية مع طلب المشاركة:

1-   صورة طبق الأصل من قرار الترخيص الممنوح لمنظمات المجتمع المدني لممارسة نشاطها الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (ساري المفعول).

2-  صورة طبق الأصل من النظام الأساسي للمنظمة المعمد من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

ثانيا: الأحزاب والتنظيمات السياسية:

سيتم التعامل مع الأحزاب المصرح لها بالعمل من قبل لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وعلى الجهات الراغبة في المشاركة أن تقوم بعقد دورة تدريبية (واحدة على الأقل) لمنسقيها على مستوى المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا.

ثالثا: السفارات والمنظمات والهيئات الدولية:

تقدم طلب إلى قطاع العلاقات الخارجية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

وستقوم اللجنة العليا عبر قطاع شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقطاع العلاقات الخارجية بتلقي طلبات المشاركة كلا فيما يخصه خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان.

سبـأ
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