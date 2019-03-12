محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية ثقافية للمكفوفين بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

أقيمت بأمانة العاصمة مساء اليوم أمسية ثقافية للمكفوفين تحت شعار " ثقافتي سر انطلاقتي " نظمتها مبادرتي صحوة كفيف، وما قدمت لحياتك بالتعاون مع إدارة السكن الجامعي للمكفوفين.



وفي الأمسية أكدت سميرة اليشيعي وأحمد حوبان في كلمتين عن المبادرتين، أهمية تضافر جهود الجميع في سبيل تقديم الدعم والتشجيع لشريحة المكفوفين، وتمكينهم لنيل حقوقهم في مختلف جوانب الحياة .. موضحين أن هذه الأمسية تأتي ضمن الأنشطة والبرامج الداعمة للمكفوفين.



وأشارا إلى أن الأمسية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الثقافي لدى المكفوفين، وتشجيعهم وإبراز مواهبهم المختلفة، ومعرفة الصعوبات التي يواجهها الطالب الجامعي الكفيف، وإيصال رسالة هذه الشريحة إلى كافة الجهات والمنظمات ذات العلاقة.



تخلل الأمسية عدد من الفقرات الثقافية والإنشادية ومسرحية استعرضت معاناة المكفوفين وخصوصاً مايتعلق بعدم وجود فرص عمل لهم بعد تخرجهم من الجامعة.

سبـأ [12/مارس/2019]سبـأ