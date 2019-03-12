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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - مارس - 2019 الساعة 12:07:56ص
اللجنة العليا للانتخابات تدعو الناخبين بالدوائر الشاغرة التوجه السبت 13 إبريل القادم لانتخاب ممثليهم
دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.
الخارجية السورية : تصريحات غراهام حول الجولان المحتل دليل على انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي
قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي حول الجولان العربي السوري المحتل والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة
تركيا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي لأول مرة منذ عقد
انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا بذلك أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن.
فالفيردي يحذر لاعبيه قبل لقاء ليون غداً الاربعاء بدوري الابطال
قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه سيحسب ألف حساب لمباراة إياب دور الستة عشر أمام أولمبيك ليون، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
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  محلي
أمسية ثقافية للمكفوفين بأمانة العاصمة
[12/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :
 أقيمت بأمانة العاصمة مساء اليوم أمسية ثقافية للمكفوفين تحت شعار  " ثقافتي سر انطلاقتي " نظمتها مبادرتي صحوة كفيف، وما قدمت لحياتك بالتعاون مع إدارة السكن الجامعي للمكفوفين. 

وفي الأمسية أكدت سميرة اليشيعي وأحمد حوبان في كلمتين عن المبادرتين، أهمية تضافر جهود الجميع في سبيل تقديم الدعم والتشجيع لشريحة المكفوفين، وتمكينهم لنيل حقوقهم في مختلف جوانب الحياة .. موضحين أن هذه الأمسية تأتي ضمن الأنشطة والبرامج الداعمة للمكفوفين.

وأشارا إلى  أن الأمسية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الثقافي لدى المكفوفين، وتشجيعهم وإبراز مواهبهم المختلفة، ومعرفة الصعوبات التي يواجهها الطالب الجامعي الكفيف، وإيصال رسالة هذه الشريحة إلى كافة الجهات والمنظمات ذات العلاقة.

تخلل الأمسية عدد من الفقرات الثقافية والإنشادية ومسرحية استعرضت معاناة المكفوفين وخصوصاً مايتعلق بعدم وجود فرص عمل لهم بعد تخرجهم من الجامعة.

سبـأ
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