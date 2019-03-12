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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 08:24:54م
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رئيس الوزراء يلتقي أمين العاصمة
[12/مارس/2019] صنعاء - سبأ :

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم أمين العاصمة حمود عُباد بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع .

حيث جرى الوقوف على مستوى الأنشطة الخدمية التي تشهدها أمانة العاصمة في هذه الفترة وتحديدا ما يتصل بأعمال السفلتة والرصف للكثير من شوارعها وإعادة تأهيل البعض، بخلاف التطرق إلى الجهد القائم لاستكمال الأعمال المتبقية من تقاطع جسر مذبح الستين الغربي في ضوء توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وإجراء المعالجات المطلوبة لتجاوز أسباب التعثر .

واستعرض أمين العاصمة أبرز المشاريع والأنشطة التي تضمنتها خطة الأمانة للسنة الراهنة خاصة في مجالات البنى التحتية ذات الأولوية .. لافتا إلى سير المشاريع الممولة من عدد من المنظمات الإنسانية والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة لترميم المنشآت المتضررة خاصة المدارس وكذلك استبدال عدد من شبكات الصرف الصحي المتهالكة.

وأكد عٌباد سعي أمانة العاصمة المتواصل لإظهار الوجه المشرق لعاصمة الجمهورية اليمنية رغم التحديات الجمًة التي يفرضها استمرار العدوان والحصار وحربه الاقتصادية الشاملة على الشعب اليمني .. مثمنا إسناد حكومة الإنقاذ وتفاعلها المسؤول مع رؤية الأمانة وبرامجها وأنشطتها وجهود التحسين والإصحاح البيئي.

سبـأ
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