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رئيس الوزراء يؤكد أهمية النأي بالأطر المؤسسية الأكاديمية عن التسييس
[12/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أهمية الناي بالأطر المؤسسية الأكاديمية عن التسييس والتأثيرات الحزبية لأضرارها البالغة على الأجيال وسلامة هذه المؤسسات وحياديتها.


جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء اليوم وزير التعليم العالي والبحث العامي حسين حازب وأمين عام اتحاد الجامعات الأهلية اليمنية رئيس اتحاد الأكاديميين العرب وأمينه العام الدكتور محمد الخامس المخلافي.

حيث جرى الاطلاع على نشاط اتحاد الجامعات خلال الفترة الماضية ودوره بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير أداء الجامعات الأهلية والبحث المشتركة في القضايا والتحديات التي تواجهها ووضع المعالجات بما يوطد من دورها الحيوي في مسارات التنمية البشرية .

وتناول اللقاء نشاط إتحاد الأكاديميين العرب الذي يتخذ من العاصمة صنعاء مقرا دائماً له، ودوره في تمثيل جميع الأكاديميين العرب في المحافل الإقليمية والدولية المماثلة وذات الصِّلة بالنشاط الأكاديمي فضلا عن التسهيلات التي يحظى بها من قبل وزارة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة للقيام بمهامه التنسيقية الأكاديمية على المستوى القومي. 

ونوه رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي بالأنشطة المهمة التي يقوم بها الاتحادان في خدمة قطاع التعليم العالي ومؤسساته وأكاديمييه.

وأكد أهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات المؤسسية الناظمة لنشاط اتحاد الأكاديميين العرب والتصدي للمحاولات التي تسعى للتأثير على نشاطه الحيادي.

سبـأ
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