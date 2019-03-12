محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء الزرانيق بمديرية بيت الفقيه في الحديدة يدشنون فعاليات 4 أعوام من الصمود الحديدة - سبأ :

دشن أبناء الزرانيق بمنطقة الحسينية في مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة اليوم فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان بإقامة وقفة تنديداً بالجرائم والبراءة من الخونة.



وأدان المشاركون في الوقفة استمرار جرائم العدوان بحق الأبرياء من النساء والأطفال وآخرها الجريمة البشعة في منطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة، مؤكدين أن هذه الجريمة دليل على فشل وإفلاس دول تحالف العدوان .



وأكد بيان صدر عن الوقفة استمرار أبناء الزرانيق في رفد الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدوان .. لافتا إلى أن كل جرائم العدوان لم ولن تثنيهم عن الصمود و الثبات حتى يتحقق النصر .



وحيا البيان الدور البطولي والمشرف للجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والبطولة، مباركاً الانتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن.

سبـأ [12/مارس/2019]سبـأ