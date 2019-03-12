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توقف خط السير في نقيل سمارة إثر ثلاثة حوادث مرورية
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توقف خط السير في نقيل سمارة إثر ثلاثة حوادث مرورية
[12/مارس/2019]
إب - سبأ :

توقفت حركة السير في الطريق الرئيسي لنقيل سمارة الذي يربط محافظة إب بأمانة العاصمة منذ منتصف الليلة الماضية بسبب وقوع ثلاثة حوادث مرورية منفصلة في أقل من 24 ساعة.

وذكر مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن انقلاب شاحنة محملة بالأخشاب  مساء أمس على الطريق الرئيسي بالنقيل تسبب في توقف حركة السير منذ منتصف الليل حتى الخامسة فجر اليوم.

وأشار المصدر إلى أنه أثناء إعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات والمسافرين من قبل رجال المرور بالمحافظة، وقعت حادثتان منفصلتان، تسببتا في إغلاق الطريق مجدداً حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الحادثة الأولى تمثلت في انقلاب شاحنة بطول 27 متراً، بمنطقة قريبة من كسارة العنسي تحمل على متنها عدداً من السيارات، فيما وقعت الحادثة الثانية جراء اصطدام باص مع سيارة ما أدى إلى وفاة المواطن يحيى عبدالله جياش.

من جهته قال مدير المرور بمحافظة إب العقيد خالد أنعم إن معظم الحوادث في منطقة سمارة ناجمة عن مخالفة سائقي المركبات لضوابط الطريق التي تمنع عبور الشاحنات التي يزيد طولها عن 16 مترا أو تزيد حمولتها عن 60 طناً.

وأوضح أن إحدى الشاحنات التي تعرضت للحادث تصل حمولتها إلى 120 طناً، لافتاً إلى أن هذه المخالفات والحمولات الزائدة تتسبب في تدمير الخطوط الرئيسية ما يكلف الدولة الكثير من الأموال مقابل الصيانة والترميم، إضافة إلى الخسائر في الأرواح والممتلكات.

ودعا العقيد أنعم السائقين إلى التقيد والالتزام بقواعد وأنظمة السير لتجنب الحوادث والمساهمة في الحفاظ على  الأرواح والممتلكات.

سبـأ
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