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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 08:24:54م
اللجنة العليا للانتخابات تدعو الناخبين بالدوائر الشاغرة التوجه السبت 13 إبريل القادم لانتخاب ممثليهم
دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.
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اللجنة العليا للانتخابات تدعو الناخبين بالدوائر الشاغرة التوجه السبت 13 إبريل القادم لانتخاب ممثليهم
[12/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.





فيما يلي نص الإعلان:

استنادا إلى نص الفقرة " ح" من المادة (24) من القانون رقم 13 لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وعلى مذكرة مجلس النواب رقم (6) بتاريخ 29 يناير 2019م ورقم 8 بتاريخ 2 فبراير 2019 ورقم 14 بتاريخ 13فبراير 2019 بخصوص قرار مجلس النواب بخلو عدد من مقاعد مجلس النواب وطلبه استكمال الإجراءات وفقا للقانون.

وبناء على البرنامج الزمني لإجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة في مجلس النواب 2019م المقر من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وعليه :

فإن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تدعو كافة الإخوة الناخبين المقيدة أسمائهم في جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية المبينة أدناه إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13/ 4 / 2019م لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.

الجدول

هذا وتأمل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من كافة الإخوة المسئولين في السلطات المحلية وكافة القوى السياسية والاجتماعية التعاون مع اللجان الانتخابية وتذليل كافة الصعوبات امامها وبما يكفل النجاح لهذه العملية الديمقراطية وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في مجلس النواب دون معوقات.


كما أصدر قطاع الشئون القانونية في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تعميما إلى اللجان الإشرافية بإرسال نسخة من كشوفات جداول الناخبين إلى المحكمة الابتدائية التي تقع فيها الدائرة الانتخابية لتقوم المحاكم بالتثبت من أن اسم الناخب المزكي للمرشح المستقل مسجل في جدول الناخبين والاكتفاء بإرفاق احدى وثائق إثبات الهوية (البطاقة الشخصية، جواز السفر، البطاقة العائلية، البطاقة العسكرية) بالناخب المزكي .



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