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العميد سريع: 534 خرقا جديدا للعدوان ومرتزقته في الحديدة خلال الـ72 ساعة الماضية
[12/مارس/2019]
 صنعاء - سبأ :

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان ومرتزقته ارتكبوا 534 خرقا جديدا  لوقف اطلاق النار في محافظة الحديدة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

واوضح  في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه الخروقات توزعت بين استهداف مرتزقة العدوان للأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع قوات الجيش واللجان الشعبية ب 45 صاروخا و241 قذيفة و162 عملية إطلاق نار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة و61 عملية تعزيز وتحركات لمقاتليهم وأربع عمليات استحداث وتحصين، فيما ارتكب طيران العدوان الحربي والاستطلاعي  21 خرقا بمواصلة تحليقه في أجواء مدينة الحديدة وعدد من المديريات.

وأفاد العميد سريع بإن طيران العدوان واصل استهدافه للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة في عدد من المحافظات وشن 61 غارة منها 23 على كشر وغارة على المدافن بمحافظة حجة وتسع على كتاف وست على البقع ومثلها على باقم، وست على رازح بمحافظة صعدة وغارة قبالة نجران وأربع غارات على نهم بمحافظة صنعاء وثلاث غارات على برط وغارتين على المتون بمحافظة الجوف. 

 وقال أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا ستة زحوفات لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع قواتنا منها ثلاثة باتجاه باقم قبالة عسير وزحف على الوادي قبالة نجران وزحفين على الجنايز وعلى جبل قيس قبالة جيزان،

 واضاف انه تم أفشال  ثلاث محاولات تسلل للمرتزقة باتجاه مواقع قواتنا في الضباب بتعز والتبة السوداء بنهم وفي الازهور قبالة جيزان.

وبين متحدث القوات المسلحة أن أبطال الجيش واللجان الشعبية ردوا على تصعيد العدوان بتنفيذ عمليتين هجوميتين استهدفوا خلالها مواقع وتجمعات العدو في الوادي وفي الشبكة قبالة نجران .

واشار إلى تنفيذ عمليتي إغارة على مواقع المرتزقة في مجمع المتون بالجوف وفي الحماد قبالة نجران إلى جانب تنفيذ 10 عمليات نوعية استهدفوا خلالها تحركات وآليات وخطوط إمداد العدو منها خمس عمليات في صحراء الاجاشر وغرب السديس وصحراء البقع قبالة نجران وخمس عمليات في جبل قيس قبالة جيزان وفي شمال العصيدة بنهم وفي صالة بتعز وفي حوامرة بلحج وفي مجمع المتون بالجوف.

وكشف المتحدث الرسمي بأسم القوات المسلحة عن مصرع وإصابة أكثر من 147 مرتزقا منهم 137 قبالة علب بعسير و7 في المتون و2 في الزرقة ومرتزق آخر في وادي شواق بالجوف.

ولفت إلى انه  تم تدمير وإعطاب ست مدرعات للمرتزقة 4 قبالة علب بعسير ومدرعة في باقم قبالة نجران وأخرى في العصيدة بنهم إلى جانب تدمير ثمان آليات في صحراء الأجاشر قبالة نجران وتسعة أطقم تم تدميرها قبالة علب وفي باقم وفي الأجاشر وفي البقع وفي مجمع المتون وغرب السديس.

سبـأ
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