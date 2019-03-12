مناقشة سبل تعزيز دور المشائخ في تعزيز الأمن ورفد الجبهات [12/مارس/2019] صنعاء -سبأ:

ناقش لقاء عقد بصنعاء اليوم برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي والقائم بأعمال رئيس مصلحة شؤون القبائل عبدالله سالم الكحيلي، سبل تعزيز دور المشائخ والشخصيات الاجتماعية.



وفي اللقاء الذي حضره مدير فرع مصلحة شؤون القبائل بذمار يحيى غيلان .. أكد المحافظ المقدشي أهمية دور المشائخ والشخصيات الإجتماعية في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ورفد الجبهات.



وأشار إلى دور القبيلة اليمنية في مختلف المراحل، وآخرها في معركة التصدي للعدوان .. مستعرضا التضحيات التي تقدمها القبيلة في مساندة الجيش واللجان الشعبية وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.



وأشاد محافظ ذمار بالمواقف المشرفة للمشائخ والشخصيات الإجتماعية والتي أفشلت بولائها للوطن كل رهانات العدوان ومخططاته.



فيما أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة شؤون القبائل إلى جهود المصلحة في تعزيز دور المشائخ والشخصيات الاجتماعية في مختلف المحافظات لتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي ورفد الجبهات.



وأشاد الكحيلي بمواقف المشائخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظات لمقارعة قوى العدوان والاحتلال .. مؤكدا حرص المصلحة على تقديم الدعم اللازم لهم وفقا للإمكانيات المتاحة.



حضر اللقاء مدير عام إدارة شؤون القبائل بالمصلحة مجاهد علي الدباء ومدير عام الشؤون المالية بالمصلحة فيصل تاج الدين.

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