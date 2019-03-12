محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة للقطاع الصحي في سحار صعدة بمرور أربعة أعوام من الصمود صعدة -سبأ:

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية سحار محافظة صعدة اليوم وقفة بمرور أربعة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان والتنديد بجرائمه الوحشية بحق الشعب اليمني.



وفي الوقفة التي أقيمت تحت شعار "كل طغاة الأرض سيهلكون وسينتصر المستضعفون" أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى أهمية إبراز الصمود اليمني في وجه العدوان وحصاره الجائر وحربه الاقتصادية منذ أربع سنوات، والمشاركة الفاعلة في فعاليات الذكرى الرابعة.



وأكد المحافظ في الوقفة التي حضرها مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة يحيى شايم ومدير عام مديرية سحار خالد الذيبان ورئيس مؤسسة الشهداء أحمد جران، استمرار الصمود والحشد لكافة الجبهات دفاعاً عن الوطن وصد الغزاة والمعتدين.



وأشاد بصمود كوادر ومنتسبي القطاع الصحي وأدائهم لواجبهم الإنساني في تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين وضحايا جرائم العدوان .



وقال بيان الوقفة إن استمرار جرائم العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا صموداً وثباتاً، مشيراً إلى أن الصمت العالمي إزاء جرائم العدوان وحصاره الجائر سيظل وصمة عار لن تمحوها الأيام.



وأكد منتسبو القطاع الصحي في بيان وقفتهم استمرارهم في أداء أعمالهم وتقديم الرعاية الصحية لكافة محتاجيها من المرضى والجرحى.

سبأ [12/مارس/2019]سبأ