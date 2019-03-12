ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 08:24:54م
اللجنة العليا للانتخابات تدعو الناخبين بالدوائر الشاغرة التوجه السبت 13 إبريل القادم لانتخاب ممثليهم
دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.
العفو الدولية تدعو فرنسا لإيقاف بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي
دعت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين، البرلمان الفرنسي إلى الخروج عن صمته إزاء قيام باريس ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
عودة زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق، وإقالة المدرب الحالي الأرجنتيني سانتياغو سولاري بسبب النتائج المخيبة والهزائم المتتالية للفريق التي أدت إلى خروجه من المنافسة على ألقاب ثلاث بطولات خلال الأسبوع الماضي فقط.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يلتقي أمين العاصمة
رئيس الوزراء يؤكد أهمية النأي بالأطر المؤسسية الأكاديمية عن التسييس
أبناء الزرانيق بمديرية بيت الفقيه في الحديدة يدشنون فعاليات 4 أعوام من الصمود
توقف خط السير في نقيل سمارة إثر ثلاثة حوادث مرورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تشييع جثمان الشهيد العقيد ماجد الجيش في ذيبين بعمران
[12/مارس/2019]
عمران -سبأ:
شيع بمديرية ذيبين محافظة عمران اليوم جثمان العقيد ماجد محمد الجيش مدير أمن مديرية ريدة والذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن.

وفي مراسم التشييع التي شارك فيها أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وذوي الشهيد .. أشاد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان بمواقف الشهيد البطولية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .

وثمن تضحيات قبيلة شوابة وسفيان وكافة قبائل المحافظة دفاعاً عن الدين واﻷرض والعرض والسيادة الوطنية.

فيما أشاد المشيعون بمواقف وإسهامات الشهيد في التصدي لجحافل العدوان.. منددين بصمت المجتمع الدولي والأممي إزاء ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا وآخرها مجزرة طلان في مديرية كشر بحجة والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى.

وقد ووري جثمان الشهيد الجيش في روضة الشهداء بمنطقة شوابة بمديرية ذيبين بعد الصلاة علية بجامع المنطقة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يلتقي أمين العاصمة
رئيس الوزراء يؤكد أهمية النأي بالأطر المؤسسية الأكاديمية عن التسييس
أبناء الزرانيق بمديرية بيت الفقيه في الحديدة يدشنون فعاليات 4 أعوام من الصمود
توقف خط السير في نقيل سمارة إثر ثلاثة حوادث مرورية
اللجنة العليا للانتخابات تدعو الناخبين بالدوائر الشاغرة التوجه السبت 13 إبريل القادم لانتخاب ممثليهم
العميد سريع: 534 خرقا جديدا للعدوان ومرتزقته في الحديدة خلال الـ72 ساعة الماضية
مناقشة سبل تعزيز دور المشائخ في تعزيز الأمن ورفد الجبهات
وقفة للقطاع الصحي في سحار صعدة بمرور أربعة أعوام من الصمود
حفل تكريم طلاب المدارس العلمية بمحافظة عمران
محافظ صنعاء يتفقد سير العمل بصندوق النظافة بالمحافظة
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by