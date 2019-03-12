محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثمان الشهيد العقيد ماجد الجيش في ذيبين بعمران عمران -سبأ:

شيع بمديرية ذيبين محافظة عمران اليوم جثمان العقيد ماجد محمد الجيش مدير أمن مديرية ريدة والذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن.



وفي مراسم التشييع التي شارك فيها أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وذوي الشهيد .. أشاد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان بمواقف الشهيد البطولية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .



وثمن تضحيات قبيلة شوابة وسفيان وكافة قبائل المحافظة دفاعاً عن الدين واﻷرض والعرض والسيادة الوطنية.



فيما أشاد المشيعون بمواقف وإسهامات الشهيد في التصدي لجحافل العدوان.. منددين بصمت المجتمع الدولي والأممي إزاء ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا وآخرها مجزرة طلان في مديرية كشر بحجة والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى.



وقد ووري جثمان الشهيد الجيش في روضة الشهداء بمنطقة شوابة بمديرية ذيبين بعد الصلاة علية بجامع المنطقة.

سبأ [12/مارس/2019]سبأ