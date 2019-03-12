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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 08:24:54م
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  محلي
حفل تكريم طلاب المدارس العلمية بمحافظة عمران
[12/مارس/2019]
عمران -سبأ:
نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة عمران ووحدة الثقافة القرآنية اليوم حفل تكريمي لطلاب المدارس العلمية بالمحافظة وعددهم 62 طالبا.

وفي الحفل أشار مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة عبدالله البحيري إلى أهمية تكريم الدفعة الثانية من طلاب المدارس العلمية، بما يسهم في تحفيزهم على الاستمرار حفظ القرآن الكريم والتزود بعلومه وتدبر معانيه وأحكامه.

وأوضح أن تخرج هذه الكوكبة من المدارس العلمية، خطوة إيجابية باتجاه تعزيز دور مدارس تحفيظ القرآن الكريم وإيجاد جيل مؤهل تأهيلا علميا نابعا من كتاب الله عز وجل .. لافتا إلى أهمية هذه المدارس والتي تم في افتتاحها بمدينة عمران وشهارة وذيبين كمرحلة أولى.

فيما أشار مفتي محافظة عمران العلامة محمد الماخذي إلى أهمية استشعار الجميع للمسئولية إزاء تنشئة الأجيال والشباب بصورة سليمة وقائمة على إتباع هدي القرآن الكريم وعلومه.

ولفت إلى أن خطورة المرحلة تستدعي العودة الصادقة إلى كتاب الله تعالى والتمسك بأحكامه والإبتعاد عن نواهيه خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب الخريجين والقائمين على المدارس العلمية.

سبأ
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