محافظ صنعاء يتفقد سير العمل بصندوق النظافة بالمحافظة [12/مارس/2019] صنعاء -سبأ:

تفقد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة، اليوم، مستوى الإنضباط وسير العمل بمكتب صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة .



حيث اطلع على عمل إدارة النظم والمعلومات بالصندوق في مراقبة الأعمال الميدانية وحركة معدات النظافة عبر نظام التتبع المركب عليها.



واستمع من المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عنتر محمد، إلى شرح عن أهمية نظام التتبع في تحسين الأداء في رفع المخلفات من كافة مربعات مركز المحافظة والمديريات.



كما تفقد المحافظ قطينة سير العمل في إنشاء الورش الخاصة بصيانة معدات الصندوق وأعمال التوسعة لإدارة المحروقات بالصندوق.



وأشاد المحافظ قطينة بما لمسه من تفعيل لعملية مراقبة ومتابعة مستوى الأداء الميداني.. معتبرا ذلك خطوة جيدة نحو الأرتقاء بالعمل .



وثمن الجهود المبذولة من إدارة الصندوق في سبيل تحسين الأداء ومواكبة التطور والتوسع السكاني الذي تشهده مديريات المحافظة.



وأكد محافظ صنعاء الاستعداد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يكفل ديمومة التطور في تقديم الخدمات للمواطنين .

سبأ