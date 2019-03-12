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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 08:24:54م
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  محلي
الدكتور مقبولي يلتقي وزيري الصحة العامة والمياه والبيئة
[12/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ووزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير.

كرس اللقاء الذي حضره نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني، لمناقشة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مدينة طبية متكاملة بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي وتوفير الطاقة الكهربائية لقطاعي الصحة والمياه.

وفي اللقاء أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن رؤية رئيس المجلس السياسي الأعلى تتمثل بإنشاء مدينة طبية متكاملة تقدم خدماتها لمرضى الكلى والسرطان والقلب والجراحة العامة بطاقة استيعابية أولية الف سرير مجهزة بأحدث المعدات.

وأكد عزم القيادة السياسية على تنمية مشاريع الطاقة الكهربائية وإيجاد البدائل اللازمة لذلك من خلال الاستثمار بالغاز والفحم الحجري للحد من التكلفة الباهظة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية.

وأشاد الدكتور مقبولي بالجهود التي تبذلها قيادة وزارتي الصحة والمياه لتخفيف معاناة المواطنين في هذه القطاعات الحيوية والتي تأثرت كثيرا بفعل الحرب والحصار المفروض على بلادنا منذ أربع سنوات.

وتطرق اللقاء إلى خطة معالجة النفايات الطبية والكيماوية قبل تصريفها عبر الصرف الصحي لما تمثله من خطورة على الصحة العامة.

حيث أشاد وزير المياه والبيئة بتوجيهات وزير الصحة بمعالجة مخرجات المستشفيات والمراكز الصحية قبل تصريفها لتوفير الحماية الوقائية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة.

من جانبه أشار نائب وزير الكهرباء إلى تدشين إنتاج 12 ميجا من محطة حزيز لتغذية أمانة العاصمة .. مؤكدا استعداد المؤسسة لتوقيع العقود اللازمة مع وزارة الصحة لتغذية المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة بالإضافة إلى تغذية آبار مياه الشرب.

وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات بإعداد دراسة فنية ومادية متكاملة لإنشاء مدينة طبية بالإضافة إلى معالجة الصعوبات التي يعاني منها قطاع الصحة والبيئة وإعداد الدراسات اللازمة لتوفير بدائل رخيصة للطاقة الكهربائية.

سبأ
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