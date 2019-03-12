محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الترتيبات التي أنجزتها لجنة فعالية مرور أربعة أعوام من الصمود صنعاء-سبأ:

عقد اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ضم وزراء الإعلام ضيف الله الشامي والتربية والتعليم يحيى الحوثي والأوقاف والإرشاد نجيب العجي.



جرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير الإدارة المحلية محمد شوكت ووكيل وزارة الأوقاف العزي راجح وعضو مجلس الشورى خالد المداني ووكيل الهيئة العامة للزكاة محمد حيدرة، مناقشة الترتيبات التي قامت بها لجنة الفعالية الخاصة بمرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وفي الاجتماع أشار مدير مكتب الرئاسة إلى أنه تم إعداد الكثير من الأعمال من قبل لجنة الفعالية.



وأكد أهمية أن يكون هناك تفاعل من قبل الجميع على مختلف المستويات خاصة ما يتعلق بالفعالية المركزية وكذا الفعاليات في المحافظات وجميع الأنشطة.



من جانبه أشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية إبراز هذه الفعالية بما يليق بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في وجه العدوان على مدى أربع سنوات .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع على المستوى الرسمي والشعبي لإنجاح فعاليات مرور أربعة أعوام من العدوان.



فيما تطرق خالد المداني إلى الأعمال المنجزة من قبل اللجنة مع الخطة العامة للفعالية وخصوصاً في أمانة العاصمة.

سبأ [12/مارس/2019]سبأ