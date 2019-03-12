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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 08:24:54م
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قيادة أمانة العاصمة تدين مجزرة العدوان بمديرية كشر بحجة
[12/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
أدانت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق عدد من الأسر في مديرية كشر بمحافظة حجة، والتي راح ضحيتها 40 شهيداً وجريحاً بينهم أطفال ونساء.

وأكدت قيادة أمانة العاصمة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن استهداف طيران دول العدوان للنساء والأطفال، وارتكاب المجازر الوحشية بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها المجزرة البشعة بمديرية كشر لن تزيد الشعب اليمني إلا ثباتاً وصموداً أمام هذا العدوان الظالم.

وأدان البيان صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم ومجازر تحالف العدوان على مدى أربع سنوات متواصلة .. مؤكداً أن شعارات حقوق الانسان التي ترفعها تلك الدول سقطت أمام بشاعة الجرائم والمجازر بحق الانسانية في اليمن وتتنافى مع كل المبادئ والقيم السماوية والأرضية.

وقال البيان " تتعمد دول تحالف العدوان الاستهداف الممنهج للمنازل والمواطنين المدنيين والمنشآت المدنية والطرقات ضاربه عرض الحائط بكل القوانين الدولية والشرائع السماوية التي تحرم استهدافها، وتعد جرائم حرب تجرمها وتعاقب عليها كل القوانين والشرائع السماوية ".

وناشد البيان كل أحرار العالم العربي والإسلامي والدولي بالخروج بمواقف واضحة إزاء تلك المجازر والجرائم والوقوف إلى جانب محنه الشعب اليمني أمام أعتى عدوان صهيوني أمريكي عرفه العالم.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة إدانة الجرائم والمجازر التي ترتكبها دول العدوان التي تعد جرائم إبادة في حق أبناء الشعب اليمن .. مشدداً على ضرورة ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة الدولية.

سبأ
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