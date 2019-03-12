[12/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب الشيخ نبيل صادق باشا وكافة إخوانه وأفراد أسرته بوفاة والدهم الشيخ صادق بن علي محسن باشا عضو مجلس الشورى.
وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بمناقب الفقيد ورصيده الوطني الحافل بالنضال .. مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لمحافظة إب والوطن حيث كان من مناضلي الثورة اليمنية ومن أبرز الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة.
وأعرب الوهباني عن بالغ تعازيه للشيخ نبيل وإخوانه بهذا المصاب الأليم ..سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ