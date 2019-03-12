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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 08:24:54م
اللجنة العليا للانتخابات تدعو الناخبين بالدوائر الشاغرة التوجه السبت 13 إبريل القادم لانتخاب ممثليهم
دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.
العفو الدولية تدعو فرنسا لإيقاف بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي
دعت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين، البرلمان الفرنسي إلى الخروج عن صمته إزاء قيام باريس ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
عودة زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق، وإقالة المدرب الحالي الأرجنتيني سانتياغو سولاري بسبب النتائج المخيبة والهزائم المتتالية للفريق التي أدت إلى خروجه من المنافسة على ألقاب ثلاث بطولات خلال الأسبوع الماضي فقط.
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  محلي
عضو السياسي الأعلى الوهباني يعزي بوفاة الشيخ صادق باشا
[12/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب الشيخ نبيل صادق باشا وكافة إخوانه وأفراد أسرته بوفاة والدهم الشيخ صادق بن علي محسن باشا عضو مجلس الشورى.

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بمناقب الفقيد ورصيده الوطني الحافل بالنضال .. مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لمحافظة إب والوطن حيث كان من مناضلي الثورة اليمنية ومن أبرز الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة.

وأعرب الوهباني عن بالغ تعازيه للشيخ نبيل وإخوانه بهذا المصاب الأليم ..سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ
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