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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 04:06:24م
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مناقشة الجوانب المتعلقة بإنزال المخططات بمديريات محافظة صنعاء
[12/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم ضم المحافظ حنين محمد قطينة ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد العزاني الجوانب المتعلقة بإنزال المخططات بمديريات الطوق.

وأشار الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة محمد الحباري ومدراء هيئة الأراضي بالمحافظة حمير العزكي والأشغال الدكتور ناجي الاعوج ومديرية بني حشيش محمد القاضي إلى أهمية إنزال المخططات في الأراضي البيضاء.

وتطرق الاجتماع إلى ما سيتم إزالته من مخالفات في الشوارع وفتح شوارع كبيرة بعدد من المديريات ومسألة التعويضات لما سيتم إزالته.. مشيرا إلى توجيهات المجلس السياسي الأعلى بإعادة تنظيم البناء الحضري.

وأكد على ضرورة تعزيز مستوى التنسيق وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.. مؤكدا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين قيادتي المحافظة والهيئة لتسهيل أعمال الفرع وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

سبأ
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