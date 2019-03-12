محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المؤتمر الشعبي يدين جريمة العدوان بكشر ويطالب بمحاسبة مرتكبيها صنعاء-سبأ:

أدان حزب المؤتمر الشعبي العام الجريمة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان وراح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا من الأطفال والنساء بمديرية كشر محافظة حجة.



وأوضح المؤتمر في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجريمة تمثل امتدادا لجرائم العدوان واستخفافه بالمواثيق الدولية.



وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم لم تكن لتحدث لو أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة قاما بمسؤوليتهما لوضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وحماية المدنيين من جرائم الحرب التي يواصل تحالف العدوان ارتكابها.



وطالب المؤتمر الشعبي العام ، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة واتخاذ إجراءات صارمة لإثبات مصداقيتهما خاصة وأن تكرار هذه الجرائم يضع الجميع أمام مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية.



كما طالب بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الأربع من العدوان الهمجي الذي تشنه قوى التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

سبا [12/مارس/2019]سبا