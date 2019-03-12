القطاع الصحي بذمار ينظم فعالية بمناسبة مرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان [12/مارس/2019] ذمار - سبأ :

نظم القطاع الصحي بمحافظة ذمار، اليوم، فعالية توعوية بعنوان "الصمود ومواجهة العدوان خيارنا " بمناسبة مرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان السعودي الامريكي الغاشم.



وخلال الفعالية ، أكد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق أن صمود الشعب اليمني خلال أربعة أعوام من القصف والتدمير والجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان بحق الأطفال والنساء والأبرياء والممتلكات الخاصة والعامة والمقدرات الوطنية يجسد مدى صلابة اليمنيين .



وأشار إلى أن القطاع الصحي شكل جبهة قوية لا تقل أهمية عن جبهات القتال في استمراره في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى رغم التحديات وشحة الامكانيات وإغلاق المطارات والموانئ ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية .



ولفت إلى أهمية استمرارالثبات والصمود في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف النيل من اليمن الارض والانسان ..حاثا على إيلاء جرحى الجيش واللجان الشعبية كامل الرعاية والاهتمام تقديراً ووفاء لتضحايتهم.



فيما أشار منسق الطورئ بالمحافظات الوسطى فهد المروني إلى أن كودار القطاع الصحي في مقدمة المدافعين عن الوطن وأن لا خيار لليميين اليوم سوى مواصلة الصمود خصوصاً مع استمرار العدوان وجرائمه التي تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



و حث على تعزيز عوامل الصمود وتوحيد الصفوف ودعم المرابطين بالقوافل الطبية والكوادر الصحية حتى تحقيق النصر.



من جانبه تطرق مسؤل الوحدة الثقافية بالمحافظة عبدالله اللاحجي إلى الجرائم التي ارتكبها العدوان خلال أربعة أعوام ومنها جريمة عرس سنبان ومنازل المواطنين واستهداف المنشأت الصحية والحكومية والمزارع على مستوى المحافظة والجمهورية بشكل عام وآخرها جريمة كشر بمحافظة حجة.. مشيراً إلى أهمية توثيق هذه الجرائم الوحشية وكشفها للرأي العام العالمي باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.



حضر الفعالية مدير المعهد العالي للعلوم الصحية حمود الموشكي والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني بذمار بشير الحبري ومستشار المحافظ فضل الاشول وعدد من القيادات الصحية .



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