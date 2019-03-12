ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار [12/مارس/2019] لندن – سبأ :

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1296.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش.



و زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمائة إلى 1297.20 دولار للأوقية.



وتراجع الدولار 0.1 بالمائة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ليصبح الذهب استثمارا مغريا لحملة العملات الأخرى، في حين صعد الاسترليني بقوة بعد تعديلات اتفاق الخروج.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.5 بالمائة إلى 15.39 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 824.54 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1534.79 دولار للأوقية.

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