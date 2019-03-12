أمين العاصمة يتفقد سير العمل بمشروع صيانة الشارع الرئيسي بمديرية شعوب [12/مارس/2019] صنعاء - سبأ :

تفقد أمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم، سير العمل بمشروع صيانة وترميم الشارع الرئيسي بمديرية شعوب البالغ تكلفته 330 مليون ريال.



واطلع أمين العاصمة عُباد، ومعه وكيل الأمانة المساعد لقطاع الإشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس انيس السماوي، على مستوى تنفيذ الأعمال الجاريه في سفلتة شارع مأرب باتجاه جولة آية، والشارع الرئيسي جوار مصنع الغزل والنسيج، بأشراف صندوق صيانة الطرق وقطاع الأشغال بالأمانة.



واستمعوا خلال الزيارة من مهندس المشروع إلى شرح حول مراحل المشروع الذي يستهدف صيانة وتأهيل الشارع الرئيسي ابتداء من الزمر مروراً بجولة مأرب والحافة وصولاً إلى جولة آية بشعوب بطول أربعة كيلومتر ونصف، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس.



وأكد أمين العاصمة، على أن مديرية شعوب وكافة مديريات أمانة العاصمة تشهد أعمال ترميمات وصيانة لمختلف الشوارع الرئيسية وكذا ترميم وصيانة مداخل العاصمة صنعاء، وتأتي جميع هذه الأعمال في إطار مخصصات الأمانة وخططها لتعزيز وتطوير البني التحتية للعاصمة.



ولفت عُباد، إلى أن أمانة العاصمة تبذل جهودا كبيرة في سبيل الارتقاء بكافة الخدمات الاساسية التي تقدم بأمانة العاصمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار .. مشيداً بجهود كافة العاملين والمهندسين بالمشروع.



وأكد على استمرار أمانة العاصمة في تقديم الخدمات للمواطنين والعمل بشكل متواصل على تحسينها بجميع مديريات الأمانة.



رافقهما خلال الزيارة مدير الرقابة الفنية بالأمانة المهندس حسن الديلمي، ونائبة المهندس احمد المشرقي، ومدير مكتب التخطيط بالأمانة عادل النهمي.



إلى ذلك تفقد وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، سير العمل بمشروع جسر الحشيشية بمديرية شعوب، المجاور للسجن المركزي والذي ينفذه فرع مؤسسة الطرق والجسور بالأمانة بطول 400 متر وعرض 16 متر.



وأطلع الوكيل المساعد الحوثي، على مستوى الانجاز في المشروع والأعمال الاسفلتية الجاري تنفيذها في جسر الحشيشية بشعوب، بتمويل الأمانة وصندوق صيانة الطرق وإشراف قطاع الاشغال بالأمانة.



واستمع من مدير عام فرع مؤسسة الطرق بالأمانة المهندس عبدالله الرعيني، إلى شرح حول تنفيذ مراحل المشروع وسفلتة 2800 متر مربع، وكذا استمرار الاعمال الجارية بوتيرة عالية ووفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة،.



كما اطلع الوكيل المساعد الحوثي ومعه مدير مكتب التخطيط بالأمانة عادل النهمي ونائب مدير الرقابة الفنية بالأمانة المهندس احمد المشرقي، على مستوى سير أعمال الرصف الحجري بشارع الجزائر بمديرية الوحدة الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وشدد على الجهة المنفذة للمشروع الالتزام بكافة المواصفات والمقاييس المعتمدة للمشروع وكذا جودة المواد المستخدمة في العمل، بما يضمن ديمومة المشروع.



سبأ