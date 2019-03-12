محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كسر زحوفات للجنود السعوديين والمرتزقة في عسير عسير- سبأ:

قتل وجرح أكثر من 127 من الجيش السعودي خلال كسر زحوفات لهم من أبطال الجيش و اللجان الشعبية وتم تدمير أربع مدرعات وأربعة اطقم تابعة لهم بقطاع عسير .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أنه تم كسر ثلاثة زحوفات واسعة لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب في عسير ما أدى الى جرح 34 مرتزقاً وتدمير أربع مدرعات وإعطاب و إحراق ثلاثة اطقم



وأشار المصدر إلى مصرع 27 وإصابة 50 من الجنود السعوديين و المرتزقة في منفذ علب ،من بينهم عشرة قتلى و15 جريحاً بعمليات قنص والباقي بتفجيرات و صواريخ موجهة .



وأوضح المصدر أن من بين القتلى قائد مايسمى المدفعية في محور علب المرتزق ابو رعد الذي تم استهداف آليته بصاروخ موجه ما أدى الى مصرعه ومن معه وإحراق الطقم والمعدل الذي كان يحمله .



ولفت المصدر إلى سقوط 26 قتيلاً منهم 12 مرتزقا كانوا على متن طقم تم استهدافهم بصاروخ موجه ما أسفر عن مصرعهم جميعاً ، موضحاً أن من بين القتلى قائد الكتيبة السابعة في ما يسمى اللواء102 الذي لقي مصرعه بضربه من المدفعية.





سبأ [12/مارس/2019]سبأ