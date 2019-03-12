غراندي: من المشین استمرار موت المدنیین في اليمن في صراع یجب وممكن حله أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانیة في الیمن ليز غراندي بشدة مقتل وإصابة عشرات المدنيين في مديرية كشر بمحافظة حجة. العفو الدولية تدعو فرنسا لإيقاف بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي دعت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين، البرلمان الفرنسي إلى الخروج عن صمته إزاء قيام باريس ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات. ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عودة زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق، وإقالة المدرب الحالي الأرجنتيني سانتياغو سولاري بسبب النتائج المخيبة والهزائم المتتالية للفريق التي أدت إلى خروجه من المنافسة على ألقاب ثلاث بطولات خلال الأسبوع الماضي فقط.