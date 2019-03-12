عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل معرض في موسكو يفضح دعم (إسرائيل) والولايات المتحدة والنظام التركي للإرهابيين في سوريا موسكو-سبأ:

كشفت وزارة الدفاع الروسية بالدليل القاطع والصور الأسلحة والمعدات القتالية والأغذية التي تزودت بها التنظيمات الإرهابية في سورية من كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا وغيرها من الدول الداعمة للإرهابيين.



جاء ذلك خلال معرض للغنائم العسكرية التي تم انتزاعها من التنظيمات الإرهابية في مختلف مناطق سورية وتم افتتاحه أمس في مبنى مجلس الدوما الروسي برعاية وزارة الدفاع الروسية ولجنة الدفاع في المجلس.



وتضمن المعرض الذي أظهر أن الإرهابيين حصلوا على أسلحة ومعدات قتالية وذخائر ومواد طبية وغذائية من كل من كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا وتركيا وغيرها العديد من البنادق الآلية والتجهيزات المختلفة المستخدمة في ارتكاب العمليات الإرهابية في سورية.



وقال الخبير العسكري الروسي المشرف على جناح المواد الغذائية في المعرض إن “عينات المواد الغذائية المعروضة والأدوية والمستلزمات الطبية والضمادات وصلت إلى المجموعات الإرهابية من “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا” موضحا أنه تمت مصادرة هذه المواد في مخابئ وأنفاق الإرهابيين في اغسطس عام 2018 خلال تحرير مناطق في ريف السويداء.



وأشار الخبير العسكري الروسي إلى أنه تمت مصادرة مواد غذائية من مخابىء الإرهابيين كانت معدة لمساعدة المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب من قبل الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري ومن البرنامج الدولي للإغاثة التابع لمنظمة الأمم المتحدة لافتا إلى أن الدراجات النارية التي استخدمها الإرهابيون كانت مخصصة لنقل وتوزيع الطعام على بعضهم البعض.



وفي جناح آخر مخصص للحرب الكيميائية أكد الخبير العسكري الروسي أن جميع هذه المعدات اكتشفتها قوات الهندسة في الجيش العربي السوري وهي تتضمن مخابر كيميائية وأدوات وأنابيب ووسائل اختبار لخلط المواد الكيميائية والحصول على مواد سامة لاستخدامها عسكريا واتهام الجيش بارتكاب مجازر ضد المدنيين.



من جانب آخر عرضت مواد منزلية وألعاب أطفال وغيرها من الأثاث المنزلي التي جرى تفخيخها لتنفجر بمجرد لمسها وكذلك الدرونات مختلفة الأحجام والمزودة بأجهزة تصوير يتم التحكم بها من مسافة2 كيلومتر إلى 150 كيلومترا وبعضها يستخدم للتفجير.





سبأ [12/مارس/2019]سبأ