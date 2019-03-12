عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوبا تدين بشدة التخريب الذي استهدف إمدادات الطاقة في فنزويلا هافانا-سبأ:

أدانت كوبا بشدة التخريب الذي قامت به الإدارة الأمريكية والذي استهدف نظام إمدادات الطاقة في فنزويلا وتسبب بانقطاع تام للتيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد منذ أيام وقالت إن واشنطن “ترتكب عملا تخريبيا وإرهابيا”.



وأضافت الحكومة الكوبية في بيان: إنها “تدين بشدة تخريب إمدادات الكهرباء في فنزويلا الذي يشكل عملا إرهابيا يهدف إلى الإضرار بشعب مسالم لدولة بأكملها”.



وكان انقطاع الكهرباء يوم الخميس الماضي قد ترك كل فنزويلا تقريبا بدون كهرباء وما زالت مناطق واسعة من البلاد تعيش في ظلام دامس حيث عادت إمدادات الكهرباء إلى مناطق في كاراكاس لكن العاصمة تعرضت لانقطاع كامل للكهرباء مجددا يوم الاثنين حيث بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن السبب هجمات إلكترونية من جانب الولايات المتحدة.



وأكدت الحكومة الكوبية في بيانها “أن الهدف من هذه الأعمال التخريبية هو تحويل فنزويلا إلى رهينة للحرب غير التقليدية التي تشنها الإدارة الأمريكية عليها” موضحة أن هذا العمل يزيد من وطأة الحرب الاقتصادية والمالية القاسية المفروضة على فنزويلا ويكشف النية الواضحة الساعية لإخضاع شعب لم يستسلم بل تمسك أكثر بسيادته واستقلاله.



وشددت كوبا في بيانها على أن هذا التصعيد للحرب غير التقليدية التي تقودها واشنطن ضد كاراكاس والذي يأتي بعد الاستفزاز الفاشل المدبر في 23 فبراير الماضي بإدخال مساعدات إنسانية مزعومة إلى فنزويلا بالقوة يشكل تحديا للسلطات الشرعية في ذلك البلد وانتهاكا للقانون الدولي ومبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة.



وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تمتلك ثمانين قاعدة عسكرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بما في ذلك القواعد التي تحتل الأراضي الكوبية في غوانتانامو وحوالي 800 قاعدة في أنحاء العالم ولديها متخصصون في التعذيب والقمع وسجون سرية إضافة إلى تاريخ حافل من الكذب والافتراءات.



إلى ذلك أكد البيان عمق العلاقات التي تربط بين كوبا وفنزويلا والتي تقوم على التضامن والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأهداف تحقيق التكامل في أمريكا اللاتينية المستقلة ذات السيادة والعمل على تنفيذ إعلان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي باعتبارها منطقة سلام والدفاع عنها.





سبأ [12/مارس/2019]سبأ