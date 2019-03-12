ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 11:14:24ص
صدور قرار بتعيين عضوين بمجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (47) لسنة 2019م بتعيين حسن محمد ميسر المعيني وسلمان علي مضواح عوفان عضوين بمجلس الشورى.
العفو الدولية تدعو فرنسا لإيقاف بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي
دعت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين، البرلمان الفرنسي إلى الخروج عن صمته إزاء قيام باريس ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
وكالة الطاقة تتوقع قيادة أمريكا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024
أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستقود نمو إمدادات النفط العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستضيف أربعة ملايين برميل يوميا أخرى إلى إنتاج البلاد المزدهر بالفعل.
عودة زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق، وإقالة المدرب الحالي الأرجنتيني سانتياغو سولاري بسبب النتائج المخيبة والهزائم المتتالية للفريق التي أدت إلى خروجه من المنافسة على ألقاب ثلاث بطولات خلال الأسبوع الماضي فقط.
آخر الأخبار:
كوبا تدين بشدة التخريب الذي استهدف إمدادات الطاقة في فنزويلا
وفاة 12 حالة بالكوليرا في محافظة ذمار منذ بداية العام الجاري
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قطاع غزة
رئيس المفوضية الأوروبية: اتفق مع ماي على صفقة معدلة لانسحاب بريطانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وفاة 12 حالة بالكوليرا في محافظة ذمار منذ بداية العام الجاري
[12/مارس/2019]
ذمار- سبأ:
توفيت 12 حالة بوباء الكوليرا في محافظة ذمار منذ بداية العام الجاري، أغلبها خلال شهر مارس.

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد الحجي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالوباء خلال شهر يناير في مديريتي ميفعة عنس والمنار، وحالة وفاة واحدة خلال شهر فبراير بمديرية ضوران.

وقال إن عدد الوفيات ارتفع خلال الفترة من 1-10 مارس الجاري إلى تسع حالات، توزعت على ثلاث حالات في مديريات مدينة ذمار، وثلاث حالات أخرى في مغرب عنس ، وحالتين في وصاب العالي ، وحالة واحدة في مديرية المنار.
وأشار الدكتور الحجي إلى أن من بين الوفيات حالتين من محافظتي البيضاء وإب.

وذكر أن إجمالي عدد حالات الإسهالات المائية الحادة والمشتبهة بمرض الكوليرا المكتشفة بالمحافظة خلال الفترة من 1 يناير حتى 10 مارس الجاري، تسعة آلاف و560 حالة.. مبينا أن عدد الحالات الإيجابية بالفحص السريع (RDT) بلغ ألفين و597 حالة، فيما أجري الفحص المخبري لـ 78 حالة منها 45 إيجابية.

وأكد الدكتور الحجي أهمية دعم المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية اللازمة، وتعاون الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والقضاء على البؤر الوبائية.

ولفت إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمسببات الوباء وطرق انتقاله وأعراضه، وأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية والعامة للوقاية من الكوليرا وغيره من الأمراض الوبائية.


سبأ
  المزيد من (محلي)
دك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته وعمليات عسكرية على مواقعهم
تنظيم التصحيح: مجزرة العدوان في كشر من جرائم الإبادة الجماعية
غراندي: من المشین استمرار موت المدنیین في اليمن في صراع یجب وممكن حله
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
بنيان تختتم مشروع تدريبي لـ 32 متدرباً من جرحى الحرب ذوي الإعاقة (مصحح)
رابطة علماء اليمن تدعو للرد على جرائم العدوان والاقتصاص من القتلة
إطلاق خمسة صواريخ زلزال1 على تجمعات للجيش السعودي في عسير
وزير الصحة يناقش مع وكيل محافظة ريمة احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة
هيئة الشؤون الإنسانية : توقيت جريمة كشر تحدٍ واضح للمجتمع الدولي
كسر زحف للمرتزقة من ثلاثة مسارات في جيزان
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by