محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وفاة 12 حالة بالكوليرا في محافظة ذمار منذ بداية العام الجاري ذمار- سبأ:

توفيت 12 حالة بوباء الكوليرا في محافظة ذمار منذ بداية العام الجاري، أغلبها خلال شهر مارس.



وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد الحجي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالوباء خلال شهر يناير في مديريتي ميفعة عنس والمنار، وحالة وفاة واحدة خلال شهر فبراير بمديرية ضوران.



وقال إن عدد الوفيات ارتفع خلال الفترة من 1-10 مارس الجاري إلى تسع حالات، توزعت على ثلاث حالات في مديريات مدينة ذمار، وثلاث حالات أخرى في مغرب عنس ، وحالتين في وصاب العالي ، وحالة واحدة في مديرية المنار.

وأشار الدكتور الحجي إلى أن من بين الوفيات حالتين من محافظتي البيضاء وإب.



وذكر أن إجمالي عدد حالات الإسهالات المائية الحادة والمشتبهة بمرض الكوليرا المكتشفة بالمحافظة خلال الفترة من 1 يناير حتى 10 مارس الجاري، تسعة آلاف و560 حالة.. مبينا أن عدد الحالات الإيجابية بالفحص السريع (RDT) بلغ ألفين و597 حالة، فيما أجري الفحص المخبري لـ 78 حالة منها 45 إيجابية.



وأكد الدكتور الحجي أهمية دعم المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية اللازمة، وتعاون الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والقضاء على البؤر الوبائية.



ولفت إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمسببات الوباء وطرق انتقاله وأعراضه، وأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية والعامة للوقاية من الكوليرا وغيره من الأمراض الوبائية.





سبأ [12/مارس/2019]سبأ